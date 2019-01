Adeptos do Benfica atearam fogo à bancada após derrota com Portimonense

Pouco depois do apito final no Portimonense-Benfica ( 2-0 ), adeptos encarnados atearam fogo a uma das bancadas do Municipal de Portimão, gerando-se algum pânico entre os presentes naquela zona.A situação foi resolvida rapidamente com a intervenção dos bombeiros, que apagaram aquele foco de incêndio durante a flash interview dos futebolistas, junto ao relvado.