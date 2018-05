O Sporting conquistou este domingo o seu 19º campeonato de andebol, o segundo consecutivo, ao vencer em casa o Benfica, por 33-27, em jogo da sétima jornada da fase final do campeonato.Depois de chegarem ao intervalo a vencer por 20-15, os "leões" confirmaram o triunfo que lhe dá o título, ao somar 59 pontos, mais seis do que o Benfica.O Sporting, que não conseguia dois títulos consecutivos desde 1980/81, passa a somar 19 títulos de campeão português, apenas menos um do que o recordista FC Porto.