Investidores propõem 25 mil milhões de dólares à FIFA para novas competições

Um grupo de investidores apresentou uma proposta de 25 mil milhões de dólares (20,2 mil milhões de euros) à FIFA para criar uma nova competição de selecções e alargar o Mundial de Clubes a 24 equipas.

O japonês SoftBank integra um consórcio internacional, que conta com investidores da China, Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos e EUA, e que está por detrás do plano de 25 mil milhões de dólares, noticia o Financial Times.



A proposta prevê o alargamento do Mundial de Clubes a partir de 2021 das actuais sete equipas para 24 clubes e a criação de uma nova competição internacional de selecções.



A FIFA pretende assegurar o seu futuro financeiro após os escândalos de corrupção e subornos que afectaram a entidade máxima do futebol mundial nos últimos anos.



O consórcio terá proposto que o Mundial de Clubes se realize de quatro em quatro anos, em vez de todos os anos, sendo disputado em três fins-de-semana nos meses de Junho e Julho.



O novo formato pretende tornar esta competição mais prestigiosa.



Adicionalmente, os investidores propuseram uma nova competição de selecções nacionais a ser disputada de dois em dois anos.



A FIFA teria uma participação maioritária de 51% na joint-venture com o consórcio e os investidores garantiriam receitas de pelo menos 25 mil milhões de dólares.



Em Março, o presidente da FIFA, Gianni Infantino, anunciou ao Conselho da FIFA que um grupo de investidores estaria disposto a gastar milhares de milhões de dólares para adquirir uma versão alargada do Mundial de Clubes.