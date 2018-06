Relativamente às quotizações, este plano de Orçamento prevê um "crescimento de cerca de 10% do número total de sócios", pressupondo ainda a percentagem de sócios com contas saldades "que actualmente se encontra nos 54%". Já na rubrica de publicidade e patrocínios, a direcção relembra que os "parceiros históricos" continuam a apoiar o clube, apesar de ter perdido patrocinadores em algumas modalidades depois do início da crise interna. Já relativamente ao crescimento das inscrições nas modalidades, o clube considera "que esta é uma área com potencial de crescimento".



O aumento dos sócios deverá fazer crescer as receitas em cerca de 1,2 milhões a mais relativamente ao último exercício do clube. O Sporting prevê ainda receber mais um milhão de euros em publicidade e patrocínios, comparativamente ao ano passado e mais 90.000 euros em inscrição de modalidades, quando comparado ao exercício de 2017/2018.





Este plano de orçamento mostra ainda que aumentarão os custos com honorários, passando de €8.389.230 para €9.745.840, um aumento na ordem de 13,9%, quando comparado ao exercício passado.

O Sporting vai ter de apresentar e votar até dia 30 de Junho o seu orçamento. No documento do orçamento apresentado por Bruno de Carvalho, a direcção do clube compromete-se com o crescimento das receitas a nível de quotização, com o aumento da compra de ingressos individuais e patrocínios, durante a época de 2018/2019. Estas propostas surgem mesmo quando o Sporting vive uma crise institucional no seu seio.De acordo com o documento enviado a sócios e consultado pela SÁBADO, o orçamento para este ano "prevê para o clube um resultado operacional positivo de 1.165.591€, com um resultado líquido igualmente positivo de 38.213€", estimando ainda "um saldo anual negativo de 839.521€" de cash flow operacional e "um cash flow líquido também negativo de 2.828.279€". O clube justifica este cash flow negativo como fruto do investimento previsto nas modalidades - uma das bandeiras desta administração - e ainda do reforço do património do clube.O documento prossegue, elencando os três principais pontos em que o Sporting pretende crescer, financeiramente: aumentar o número de sócios, vender mais ingressos para as modalidades e conseguir mais receitas vindas de publicidade e patrocínios.