O presidente da MAG do Sporting assumiu que foram reunidas as assinaturas para a AG de destituição mas que o CD impediu a sua validação.

O presidente da Mesa da Assembleia Geral do Sporting, Jaime Marta Soares, afirmou esta terça-feira que as assinaturas "representativas de mais de três mil votos" necessárias ao "requerimento para a revogação do mandato" do conselho directivo do Sporting liderado por Bruno de Carvalho já foram reunidas.



Esta segunda-feira o presidente do Sporting afirmou, em conferêcia de imprensa, não ter recebido tais assinaturas, ao que Marta Soares garante, em comunicado à imprensa, ter sido feita "uma tentativa de validação" das mesmas, já que os serviços do clube foram impedidos pela direcção dos "leões".

No mesmo documento, Marta Soares desafia a direcção a oferecer "indicações aos serviços do Clube para colaborarem nesse sentido". "A validação das assinaturas cabe exclusivamente ao Presidente da Mesa da Assembleia Geral" e a Assembleia Geral de "23 de Junho (a única atualmente convocada de forma legítima, legal e estatutária) irá decorrer conforme previsto no Altice Arena, pelas 14:00", afirmou o ainda representante dos orgãos sociais do Sporting.