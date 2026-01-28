Sporting presta tributo a Fernando Mamede

O Sporting deixou esta terça-feira no seu site oficial uma nota de pesar pela morte de Fernando Mamede , um dos nomes lendários da história da modalidade e do clube.



Fernando Mamede recebe tributo do Sporting

Leia a nota de condolências:

"O Sporting Clube de Portugal manifesta o seu profundo pesar pela morte de Fernando Mamede, antigo atleta dos Leões que faleceu esta terça-feira aos 74 anos.

Um dos maiores nomes da história do desporto português e do emblema de Alvalade, especializou-se nas provas de fundo. Para além das inúmeras medalhas, entre elas a de bronze nos Campeonatos do Mundo de corta-mato em 1981, foi recordista europeu e mundial.

Participou ainda em três edições dos Jogos Olímpicos (1972, 1976 e 1984) e contribuiu para várias conquistas coletivas do Sporting CP, sendo até hoje lembrado como uma lenda da modalidade.

Aos familiares e amigos, o Sporting CP endereça as mais sentidas condolências, não deixando de enaltecer e agradecer os anos de esforço e dedicação ao Clube."