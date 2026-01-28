Confusão em Itália: dois adeptos do Chelsea esfaqueados em Nápoles

O jogo desta quarta-feira entre Nápoles e Chelsea, a contar para a Liga dos Campeões, está a ser antecedido por contornos de violência. De acordo com o comunicado lançado pelo clube inglês, dois adeptos dos blues foram levados para o hospital, depois de terem sido esfaqueados num bar, em Nápoles.



Estádio do Nápoles

"O clube tem conhecimento de um incidente ocorrido na noite de terça-feira, em Nápoles. Dois adeptos estão a ser assistidos no hospital, tendo sofrido ferimentos que não representam risco de vida. O clube gostaria de lembrar a todos os adeptos que tenham cuidado extremo enquanto estiverem na cidade e que tenham em conta as recomendações partilhadas antes do jogo", lê-se no comunicado do Chelsea.

Embora os adeptos estejam fora de perigo, os relatos recolhidos pelo 'The Sun' são preocupantes. De acordo com o jornal inglês, uma testemunha dos incidentes afirma que um dos adeptos atacado foi perseguido por um grupo de 25 ultras do Nápoles, quando ia entrar num bar.

A polícia da cidade italiana ainda não prestou qualquer depoimento oficial sobre os incidentes.