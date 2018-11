A Sporting SAD vai oferecer uma taxa de juro "próxima de 5%" na emissão obrigacionista que pretende realizar na primeira quinzena de Novembro, apurou o Negócios. Este valor fica abaixo dos 6% que estavam previstos para a emissão de 15 milhões de euros que a direcção liderada por Bruno de Carvalho planeava realizar em Maio e que acabou por não se concretizar.





Ainda assim, os "leões" pagam um juro mais elevado do que o Benfica, que realizou em Julho uma emissão de 45 milhões com uma taxa de 4%, e do que o FC Porto, que em Maio emitiu 35 milhões de euros em obrigações em Maio a 4,75%.Leia mais no Jornal de Negócios