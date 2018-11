Na final, marcada para domingo, Djokovic vai defrontar o russo Karen Khachanov, 18.º jogador ATP, que bateu na outra meia-final o austríaco Dominic Thiem por 6-4 e 6-1.

O sérvio Novak Djokovic, que vai ascender na segunda-feira à liderança do 'ranking' mundial de ténis, qualificou-se hoje para a final do Masters 1.000 de Paris, ao bater o suíço Roger Federer, graças a dois 'tie-breaks'.Djokovic, ainda número 2 mundial, venceu em três 'sets', pelos parciais de 7-6 (8-6), 5-7 e 7-6 (7-3), em três horas e seis minutos, num embate em que não conseguiu quebrar uma única vez o serviço ao jogador helvético, número 3.Por seu lado, Federer logrou apenas uma quebra de serviço, que lhe valeu, ao 12.º jogo, a vitória no segundo parcial.