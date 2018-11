Procuradora encarregue da investigação às agressões à equipa do Sporting em Alcochete não concorda com medidas de coacção aplicadas ao ex-presidente do clube e presidente da claque.

O Ministério Público não concorda com as medidas de coacção aplicadas pelo juiz do Tribunal de Instrução do Barreiro ao ex-presidente do Sporting Bruno de Carvalho e ao líder da claque Juventude Leonina, Mustafá. A procuradora Cândida Vilar deverá apresentar um recurso ao Tribunal da Relação de Lisboa para que sejam aplicadas as medidas de prisão preventiva até ao início do julgamento dos ataques a Alcochete, como havia sido pedido inicialmente.



A procuradora do Ministério Público considera ter provas suficientemente fortes que os dois foram os mandantes do ataque à Academia.



