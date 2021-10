Sporting estreia-se a vencer na Liga dos Campeões no estádio do Besiktas

O Sporting conquistou hoje a primeira vitória na Liga dos Campeões da época 2021/22, ao impor-se por 4-1 no estádio dos turcos do Besiktas, em jogo da terceira jornada do grupo C, disputado em Istambul.



EPA/Sedat Suna

Dois golos do defesa uruguaio Coates, aos 15 e 27 minutos, ambos na sequência de pontapés de canto, e outros marcados pelo espanhol Sarabia, aos 44, de grande penalidade, e pelo avançado Paulinho, aos 89, permitiram à equipa lisboeta vencer o confronto entre os campeões português e turco, que reduziu aos 24, por intermédio do canadiano Larin.

O Sporting, que tinha perdido os dois jogos iniciais, frente a Ajax (5-1) e Borussia Dortmund (1-0), conquistou os primeiros pontos na prova, passando a totalizar três, menos três do que os holandeses e os alemães, que discutem ainda hoje a liderança, em Amesterdão, enquanto o Besiktas continua sem pontuar.