Sporting de Braga vence Vitória de Guimarães e sobre provisoriamente a quarto

A vitória de 3-2 sobre o rival permitiu ao clube de Braga ultrapassar o Gil Vicente que visita o Estoril Praia esta ronda.

O Sporting de Braga venceu hoje na receção ao rival Vitória de Guimarães por 3-2, em jogo da 23.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, e subiu provisoriamente ao quarto lugar.



Futebolistas de Braga e Guimarães disputam a bola durante o jogo HUGO DELGADO/LUSA

O uruguaio Rodrigo Zalazar marcou o golo da vitória bracarense, aos 57 minutos, já depois de ter inaugurado o marcador, aos 17, de penálti, e de Ricardo Horta, aos 32, ter voltado a dar vantagem aos anfitriões, em ambos os casos em resposta aos vimaranenses, que beneficiaram de um autogolo de Barisic, aos 19, e chegaram a igualar por Gustavo Silva, aos 54.

O Sporting de Braga ocupa para já o quarto lugar, com 42 pontos, mais dois do que o Gil Vicente, relegado para quinto e que visita nesta ronda o Estoril Praia, enquanto o Vitória de Guimarães permanece no oitavo posto, com 31, ao alcance dos ‘canarinhos’.