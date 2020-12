Sporting de Braga vence Rio Ave e segura quarto posto

O Sporting de Braga recebeu e venceu hoje o Rio Ave por 3-0, no jogo que encerrou a 10.ª jornada da I Liga de futebol, resultado que permitiu aos minhotos manterem a quarta posição da prova.

Ricardo Horta no fecho da primeira parte, aos 43 minutos, Fransérgio, aos 62, e Paulinho, aos 88, foram os autores dos golos da equipa 'arsenalista' que assim somou mais três pontos e voltou a passar o Vitória de Guimarães, que, na segunda-fera, tinha subido provisoriamente ao quarto lugar, ao vencer em casa do Santa Clara por 4-0.

Com esta vitória, o Sporting de Braga recupera o quarto lugar, agora com 21 pontos, menos um do que o FC Porto, terceiro, três do que o Benfica, segundo, e cinco do que o comandante Sporting, enquanto o Rio Ave é nono, com nove.