O Sporting de Braga tornou-se no primeiro apurado para as meias-finais da Taça da Liga de futebol, em que vai ser anfitrião, ao vencer 4-0 em casa do Vitória de Setúbal, na última jornada do grupo B.



Apesar de estarem praticamente apurados para a fase final, os 'arsenalistas' não facilitaram e, perante uma equipa que já não tinha qualquer hipótese de seguir em frente, venceram com dois golos de Paulinho, aos 53 e 59 minutos, um de Wilson Eduardo, aos 76, e outro de Pablo Santos, aos 88.



No outro jogo desta derradeira jornada do grupo, o Tondela, que precisava de vencer e que os bracarenses perdessem, além de necessitar de anular uma grande diferença de golos, ganhou 2-1 na recepção ao Nacional, terminando na segunda posição.



Nas meias-finais, os 'arsenalistas' vão defrontar o vencedor do grupo D, que vai sair do trio composto por Feirense, Sporting e Estoril Praia.