Um empate (1-1) esta sexta-feira na Vila das Aves apurou o Benfica para as meias-finais da Taça da Liga de futebol. Um golo de Mama Baldé colocou o Desportivo das Aves em vantagem mas Seferovic empatou a partida.O Benfica junta-se assim ao Sporting de Braga, o primeiro apurado para a "final four" da Taça da Liga - que esta sexta-feira venceu por 4-0 em casa do Vitória de Setúbal.