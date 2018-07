Cristiano Ronaldo é famoso, entre outras razões, pelos diversos recordes que já quebrou. A sua condição física é mais um exemplo. Com 33 anos de idade feitos no dia 5 de Fevereiro deste ano, Ronaldo não aparenta sofrer da fadiga ou declínio físico que outros atletas sentiram quando passaram a marca dos 30. Pelo contrário, o jogador diz-se preparado para épocas tão exigentes como as anteriores. "Há jogadores da minha idade que vão para a China ou para o Qatar para terminar carreira. Eu - com todo o respeito - não. Venho quase rejuvenescer para um clube grande. Vai ser uma etapa bonita aqui e na selecção nacional também", proferiu Ronaldo durante a sua apresentação no clube dos bianconeri.

A confiança nas suas capacidades já é um traço de personalidade conhecido do futebolista, mas desta vez a ciência é capaz de lhe dar razão. Na Itália, um conhecido comentador televisivo de futebol, Matteo Bonetti, partilhou na sua conta de Twitter as razões pelas quais Cristiano Ronaldo tem um físico que pode ser comparado a um atleta de 20 anos. Os resultados foram obtidos na sequência dos exames médicos a que o novo jogador da Juventus se submeteu: Ronaldo tem somente 7% de gordura corporal no seu corpo e 50% de massa muscular, enquanto um atleta na casa dos 20 anos costuma ter uma média de 10% e 46% nas mesmas categorias.





Cristiano Ronaldo's physical state has been compared to a 20 year old after his Juve medical.

Body fat: 7% (10-11% is avg w/pros)

Muscular mass: 50% (46% is avg w/pros)

Ran 33.98km in World Cup, fastest in the entire tournament — Matteo Bonetti (@TheCalcioGuy) 23 de julho de 2018





O comentador não ficou por aqui. Bonetti destacou também a velocidade de 33.98 km/h do capitão da selecção nacional no jogo contra na Espanha, no Mundial de futebol da Rússia – o sprint mais rápido do campeonato. Ainda antes de ser jogador da Juventus e frente ao clube italiano, Ronaldo foi autor de um pontapé de bicicleta perfeito, rematando a 2,40 metros do chão e a uma velocidade que atingiu os 72 km/h.

E mesmo com 33 anos de idade, Cristiano Ronaldo garante que ainda tem muitos anos nos relvados pela frente. Depois da conquista da sua quinta Liga dos Campeões, em Maio, o atleta disse que só abandonaria o futebol aos 41 anos - "Agora tenho ‘23 anos’ de idade biológica. Falta muito para os 41".