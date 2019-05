Por seu lado, Reinaldo Garcia e Gonçalo Alves faturaram para os 'dragões', que perderam a sua 12.ª final, e 10.ª consecutiva, para apenas dois triunfos, em 1985/86 e 1989/90.



Além de Sporting e FC Porto, também o Benfica conta dois títulos europeus (2012/13 e 2015/16), enquanto o Óquei de Barcelos arrebatou, em 1990/91, o outro de Portugal, que tem agora sete, contra 46 da Espanha, 22 dos quais do FC Barcelona.

O anfitrião Sporting conquistou hoje, 42 anos depois, o seu segundo título de campeão europeu de hóquei em patins, ao bater na final o FC Porto por 5-2, numa 'final four' disputada no Pavilhão João Rocha, em Lisboa.Toni Pérez, Vítor Hugo, Ferran Font (dois) e Gonzalo Romero marcaram os tentos do conjunto 'leonino', que já vencia por 4-1 ao intervalo e repetiu o título de 1976/77, na sua terceira presença na final.