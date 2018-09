O brasileiro Raphinha inaugurou o marcador, com uma assistência de Nani, e foi seguido de Jovane, que fez o segundo golo aos 88 minutos.

O brasileiro Raphinha, assistido por Nani, inaugurou o marcador, aos 54 minutos, e, aos 88, fez o passe para Jovane sentenciar o encontro, dois minutos após entrar em campo.



Na classificação do agrupamento, o Sporting segue no segundo lugar, com os mesmos três pontos do líder Arsenal, que bateu em casa o Vorskla Poltava por 4-2.