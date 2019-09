Jorge Silas vai ser apresentado esta sexta-feira, às 12h45, no Estádio José Alvalade como treinador do Sporting. O antigo técnico do Belenenses SAD vai assinar um contrato válido até ao final da época, com outra temporada de opção.Tal como Record noticiou na sua edição de ontem, o acordo foi alcançado na véspera do jogo com o Rio Ave e será oficializado formalmente nas próximas horas.Recorde-se que o Sporting perdeu na quinta-feira frente ao Rio Ave por 2-1 em encontro da 1.ª jornada do Grupo C da Taça da Liga.