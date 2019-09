,

Jorge Manuel Rebelo Fernandes, o seu nome,

Está desvendado o mistério: Silas é o novo treinador do Sporting a contratação do técnico de 43 anos que deixou a Belenenses SAD em setembro já foi fechada e o anúncio oficial deve acontecer esta sexta-feira, depois do jogo frente ao Rio Ave para a Taça da Liga desta quinta-feira.O primeiro jogo deno banco dos "leões" deverá acontecer na próxima segunda-feira, quando o Sporting se deslocar até à Vila das Aves para defrontar o Desportivo das Aves. Silas havia anunciado a saída da Belenenses SAD poucas horas depois de Marcel Keizer se ter despedido do Sporting. Silas era, segundo Record, a primeira escolha de Frederico Varandas, que teve uma primeira reunião com o novo técnico dos "leões" ainda na terça-feira e cujas negociações ficaram fechadas esta quarta-feira.