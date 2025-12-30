Sidny Lopes Cabral assina contrato com o Benfica até 2030

O cabo-verdiano, ex-Estrela da Amadora, vincula-se às águias por quatro anos e meio.

O ala internacional cabo-verdiano Sidny Lopes Cabral foi contratado pelo Benfica ao Estrela da Amadora, assinando contrato até 2030, comunicou esta terça-feira o terceiro classificado da I Liga portuguesa de futebol.



Sidny Lopes Cabral no Estrela Amadora DR

"O defesa Lopes Cabral, de 23 anos, é reforço da equipa de futebol profissional do Sport Lisboa e Benfica. O internacional cabo-verdiano transferiu-se do Estrela da Amadora para o Glorioso, assinando um contrato válido até 2030", anunciaram os 'encarnados' no seu sítio oficial.

Sidny Lopes Cabral vinculou-se ao Benfica por quatro anos e meio, após ter feito cinco golos e três assistências em 16 jogos pelo Estrela da Amadora, ao qual tinha chegado em junho, após sair do Viktoria Köln, do terceiro escalão alemão.

Nascido em Roterdão, o ala é filho de pais cabo-verdianos e cresceu nos Países Baixos, mas optou por representar a seleção daquele país lusófono, ajudando-a a qualificar-se em outubro pela primeira vez para o Campeonato do Mundo, por entre sete internacionalizações e dois golos.

Sidny Lopes Cabral dividiu a formação entre os neerlandeses do Twente e os suecos do Helsinborgs, sendo que, já a nível sénior, fez carreira na Alemanha, ao passar por Erfurt e Viktoria Köln, antes de rumar a Portugal.

O ala direito, que também pode jogar no flanco esquerdo e em posições atacantes, é o primeiro reforço do Benfica na reabertura da janela de transferências.