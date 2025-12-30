Sábado – Pense por si

Ponta-de-lança Samy Merheg é reforço do Sp. Braga

Lusa 15:57
Jovem de 19 anos chega a custo zero.

O ponta-de-lança libanês de ascendência colombiana, Samy Merheg, de 19 anos, é o novo reforço do Sp. Braga, informou esta terça-feira o clube minhoto, quinto classificado da 1.ª Liga de futebol.

Samy Merheg já foi oficializado pelo Sp. Braga 'X'/Sp. Braga

O jogador chega a custo zero aos bracarenses, assinando um contrato válido para as próximas duas temporadas e meia (até 2027/28), com mais duas épocas de opção, detalharam os minhotos.

Filho de pai libanês, mas nascido na Colômbia, Samy Merheg tem dupla nacionalidade desses países, tendo optado por representar a seleção do Líbano, pela qual soma 11 internacionalizações e sete golos.

Samy Merheg trabalha há já alguns dias com a equipa principal do Sp. Braga e pode ser opção para o treinador Carlos Vicens já a partir da reabertura de mercado.

Ponta-de-lança Samy Merheg é reforço do Sp. Braga