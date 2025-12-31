Roberto Carlos foi operado de urgência: percentagem elevada do seu coração não funcionava

Antigo lateral brasileiro diz que "já está bem" e ficará no hospital apenas para observação

Roberto Carlos foi operado em Madrid a um problema no coração e ficará agora numa unidade hospitalar durante 48 horas sob observação. Apesar do susto, o antigo internacional brasileiro, de 52 anos, garantiu que se encontra fora de perigo. "Agora já estou bem e sob forte vigilância", disse ao 'AS'.



Roberto Carlos

De acordo com o jornal espanhol, o ex-lateral-esquerdo do Real Madrid estava de férias no Brasil e, ao realizar um exame, acabou por lhe ser detetado que uma percentagem do seu coração não funcionava. Foi internado de imediato e submetido a uma cirurgia de três horas - que deveria ter durado 40 minutos - para lhe ser inserido um cateter.