O presidente do Sporting, Frederico Varandas, disse no domingo acreditar que o clube vai chegar ao título de campeão nacional de futebol durante o seu mandato, em entrevista à estação de televisão do clube.

Pouco depois de ser empossado como 43.º presidente dos ‘leões’, Frederico Varandas reiterou a confiança na reconquista do título nacional durante a sua liderança, até 2022.

"Não seria justo para os sócios se não dissesse no que acredito e vejo o Sporting a vencer. Vencer é ser campeão e acredito que será no meu mandato. Sinto e sei que vou fazer do Sporting campeão", afirmou.

Um dia depois de ter sido eleito, o médico assumiu a satisfação pela obtenção de uma primeira vitória, reiterando o seu objectivo de unir o clube.

"Mais importante do que a promessa de títulos é que ontem [no sábado] começámos a vencer o adversário mais terrível, que é o Sporting fragmentado. Estou preparado para unir o Sporting. A liderança mais forte é a liderança por exemplo. Se, enquanto presidente, consigo unir os sócios, os sócios também têm de conseguir", referiu o líder ‘leonino’.

O antigo director clínico do emblema ‘verde e branco’ deu conta dos primeiros passos na presidência, no clube, durante a manhã de segunda-feira, e na SAD, durante a tarde.

"Hoje foi dia de folga da equipa, mas falei com o treinador [José Peseiro] para organizar o meu dia de amanhã. Hoje reuni com Miguel Albuquerque, amanhã [na segunda-feira] à tarde vou reunir com o treinador e a estrutura do futebol", explicou.

Varandas prometeu palavras de gratidão no seu reencontro com a equipa de futebol, acrescentando que o antigo futebolista Beto vai iniciar funções na segunda-feira.

"Vou agradecer-lhes por receber o clube em primeiro lugar. Ao treinador, aos jogadores, a todos. Sei o que é um grupo. Quem já esteve no futebol sabe que é preciso ter o grupo saudável para ganhar. Sem isso não acredito em grandes vitórias. A minha responsabilidade é essa. Se rumarmos todos para o mesmo lado, estaremos mais perto da vitória", rematou.