Flamengo devia 21 multas aplicadas por falta de licença para o centro de treinos

O Flamengo foi multado dezenas de vezes por falta de licença das instalações do centro de treinos que ardeu na madrugada de sexta-feira, num incêndio que provocou 10 vítimas mortais.Segundo adianta o Globo Esporte, que cita a autarquia do Rio de Janeiro, o clube pagou apenas 10 das 31 multas que recebeu por ter as instalações em situação ilegal. O pedido de alvará foi feito em setembro de 2017, mas foi chumbado por falta de vistoria dos bombeiros. Desde então não houve mais desenvolvimentos no processo e as coimas foram-se acumulando.O valor das multas não foi tornado público.