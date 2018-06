Na terceira e última sessão de esclarecimento do presidente do Sporting, Bruno de Carvalho, aos sócios devido ao momento de crise vivido pelo clube, BdC já referira essa situação. "Acabou de chegar ao Sporting a rescisão do Podence, mais um jogador da Gestifufe. O texto é exactamente igual. São 35 paginas iguaizinhas com o mesmo conteúdo", disse citado pelo Record. Horas depois, Daniel Podence seguiu o exemplo. A imprensa publicou as cartas de rescisão dos jogadores, que não diferem muito. Os dois documentos de 35 páginas, que pode ler na íntregra aqui , diferem apenas no relato do avançado, que conta os momentos das agressões vivido na Academia de Alcochete. As mensagens enviadas por Bruno de Carvalho a Rui Patrício, como capitão, também fazem parte do processo.Na terceira e última sessão de esclarecimento do presidente do Sporting, Bruno de Carvalho, aos sócios devido ao momento de crise vivido pelo clube, BdC já referira essa situação. "Acabou de chegar ao Sporting a rescisão do Podence, mais um jogador da Gestifufe. O texto é exactamente igual. São 35 paginas iguaizinhas com o mesmo conteúdo", disse citado pelo Record.

Rui Patrício anunciou a sua rescisão unilateral de contrato com o Sporting esta sexta-feira, alegando "justa causa". O jornal Record fez as contas e, caso o guarda-redes venha a vencer em tribunal, Rui Patrício terá direito a receber salários remanescentes até final de contrato: 9,6 milhões de euros.Recorde-se que o guardião enviou no sábado de manhã uma carta a anunciar a sua rescisão unilateral de contrato com o Sporting: "Considero que uma sucessão de factos imputáveis à Sporting Clube de Portugal, Futebol SAD, são violadas obrigações legais e contratuais que impedem sobre esta SAD, na qualidade de minha entidade empregadora, sendo os mesmos atentatórios da minha dignidade profissional e pessoal, tendo, além disso, colocado em causa a minha segurança e integridade física, fazendo-me temer pela vida e, sobretudo, inviabilizando as condições mínimas para exercer a minha actividade de jogador profissional de futebol ao serviço da Sporting Clube de Portugal, Futebol SAD".