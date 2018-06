A selecção portuguesa empatou este sábado, na Bélgica. num encontro de preparação para o Mundial2018. Este foi o penúltimo teste de Portugal antes do campeonato do mundo de futebol.Após o empate a dois golos em casa, com a Tunísia, Portugal voltou a somar uma igualdade na preparação para o Mundial, que fecha na quinta-feira, frente à Argélia, no Estádio da Luz.Na Rússia, a selecção de Fernando Santos estreia-se no Grupo B do torneio da Rússia frente à Espanha (15 de Junho), defrontando depois Marrocos (20 de Junho) e o Irão (25 de Junho).