Rui Borges lamenta "falta de proatividade": "Não fomos o Sporting que queríamos na 2.ª parte"

Record 08:06
As declarações do treinador dos leões após o dérbi com o Benfica, na Luz.

O Sporting empatou esta sexta-feira com o Benfica no Estádio da Luz, no dérbi da 13.ª jornada da Liga Portugal Betclic . Em declarações no final da partida, Rui Borges, técnico dos leões, lamentou a falta de proatividade que diz ter notado nos seus jogadores, principalmente na segunda parte.

Rui Borges, treinador do Sporting
Rui Borges, treinador do Sporting Lusa

"Primeira parte onde entrámos muito bem, claramente por cima do jogo, o Benfica não criou perigo. O Benfica cresceu depois do empate, tem um cruzamento a passar a nossa área. Na segunda parte não fomos o Sporting que queríamos, não tanto pela pressão do adversário, mas pela nossa falta de proatividade. Fomos perdendo passe, passando confiança ao Benfica nesse sentido. O Benfica tem dois remates sem criar perigo, mas também contou com a ajuda do público. Foi sobretudo a nossa incapacidade de ter mais bola, mais por inércia nossa do que por mérito do adversário", começou por dizer o técnico.

E continuou: "Nessa fase inicial nem queríamos dar a posse de bola, até porque o Benfica perdeu bolas logo à entrada da sua área. A equipa foi muito eficaz e concentrada nesses momentos de pressão. Na segunda parte faltou-nos essa capacidade de ler melhor os timings, tivemos alguns maus posicionamentos defensivos. O Benfica não criou grande perigo, acho que foi mais pela ajuda do público, que faz o Benfica crescer nesse sentido", disse, justificando de seguida a titularidade de Pote: "O Pote estava bem, o Quenda fez dois belíssimos jogos, mas dá-nos coisas diferentes. É uma opção natural. Podia recair entre o Geny também. São dores de cabeça do treinador. Os dois dão coisas diferentes."

Tópicos Futebol Sport Lisboa e Benfica Sporting Clube de Portugal Estádio da Luz
