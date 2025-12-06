Rui Borges lamenta "falta de proatividade": "Não fomos o Sporting que queríamos na 2.ª parte"

As declarações do treinador dos leões após o dérbi com o Benfica, na Luz.
O Sporting empatou esta sexta-feira com o Benfica no Estádio da Luz, no dérbi da 13.ª jornada da Liga Portugal Betclic (1-1). Em declarações no final da partida, Rui Borges, técnico dos leões, lamentou a falta de proatividade que diz ter notado nos seus jogadores, principalmente na segunda parte.
Rui Borges, treinador do SportingLusa
"Primeira parte onde entrámos muito bem, claramente por cima do jogo, o Benfica não criou perigo. O Benfica cresceu depois do empate, tem um cruzamento a passar a nossa área. Na segunda parte não fomos o Sporting que queríamos, não tanto pela pressão do adversário, mas pela nossa falta de proatividade. Fomos perdendo passe, passando confiança ao Benfica nesse sentido. O Benfica tem dois remates sem criar perigo, mas também contou com a ajuda do público. Foi sobretudo a nossa incapacidade de ter mais bola, mais por inércia nossa do que por mérito do adversário", começou por dizer o técnico.
E continuou: "Nessa fase inicial nem queríamos dar a posse de bola, até porque o Benfica perdeu bolas logo à entrada da sua área. A equipa foi muito eficaz e concentrada nesses momentos de pressão. Na segunda parte faltou-nos essa capacidade de ler melhor os timings, tivemos alguns maus posicionamentos defensivos. O Benfica não criou grande perigo, acho que foi mais pela ajuda do público, que faz o Benfica crescer nesse sentido", disse, justificando de seguida a titularidade de Pote: "O Pote estava bem, o Quenda fez dois belíssimos jogos, mas dá-nos coisas diferentes. É uma opção natural. Podia recair entre o Geny também. São dores de cabeça do treinador. Os dois dão coisas diferentes."
A 'gaffe' de Rui Borges na conferência de imprensa: 'Desde que estou no Benfica...'
