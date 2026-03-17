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Após a goleada épica (5-0) do Sporting diante do Bodo/Glimt, que carimbou a passagem dos leões aos quartos de final da Liga dos Campeões, Rui Borges enalteceu o carácter extraordinário da equipa ao dar a volta à eliminatória.

A carregar o vídeo ... Rui Borges: «Conhecíamos o melhor Bodo, mas o Bodo não conhecia o melhor Sporting»

Como viveu esta noite inesquecível? "Antes demais deixe-me dedicar esta vitória à minha família. Sofrem muito comigo, nunca o fiz, mas eles merecem. Aos meus filhos, à minha mulher e à minha estrela, que é o meu avô. Em relação à vitória, na palestra o Neto disse que conhecíamos o melhor Bodo, mas o Bodo não conhecia o melhor Sporting. Nos últimos dias vinha a sentir que a vontade era diferente, que vínhamos para aqui com vontade de mudar tudo. Mais do que qualquer estratégia de jogo teve que ver com uma crença que tivemos do princípio ao fim".

Chave estava em explorar os corredores laterais? "Era um pouco o que eu tinha dito antes do jogo. Nós sabíamos do jogo em Bodo que tínhamos de explorar mais os corredores e menos o jogo interior. Passámos o jogo a entrar pelos corredores. Fomos extraordínários. Sabíamos que no jogo de Bodo não tínhamos sido o Sporting que podemos ser. Acontece, ao fim de sete meses, estes jogos acontecem, é normal. Eles acabaram de rastos, o que é normal e estiveram perfeito naquilo que era a estratégia do jogo".

Vitória cala as críticas após o jogo em Bodo? "Vou ser muito honesto e vou defender os meus jogadores. Percebo as críticas, mas eles não a merecem. Podíamos não ter passado que eu vinha aqui defender os meus jogadores. Não é pelo jogo de Bodo que merecem as críticas, porque têm sido fantásticos. Agora, claro que ficámos todos desiludidos pelo que aconteceu. Mas acreditávamos que era possível. Se há estádio onde era possível era este. E deixe-me dar uma palavra aos adeptos que foram fantásticos do princípio ao fim".

Foi uma vitória com ADN de leão? "Os verdadeiros campeões são os que caem e se levantam até ao fim. A nossa crença é inabalável e a resiliência é infinita".

Foi a vitória mais importante da sua carreira? "Não, a vitória mais importante tem de ser no domingo. É uma vitória importante, mais uma e deixa-me feliz que continue a marcar a história do Sporting, mas amanhã já estou a pensar no Alverca".