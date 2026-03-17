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17 de março de 2026 às 21:05

Tudo a saltar: jogadores e equipa técnica do Sporting invadem relvado com o golo de Rafael Nel

Rafael Nel fez o 5-0 no Sporting-Bodo/Glimt já nos descontos e nesse momento jogadores e equipa técnica do Sporting invadiram o relvado para festejar.

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