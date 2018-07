Cristiano Ronaldo é esta segunda-feira apresentado como reforço da Juventus e o craque português já faz exames médicos pelos bianconeri.Na rede social Twitter, o clube italiano publicou um vídeo dos exames de Ronaldo antes da assinatura do contrato, no Estádio Allianz, em Turim. "Os exames médicos do Cristiano começaram", escreveu o clube na sua conta oficial.