A 'aversão' a CR7 chega mesmo ao ponto do 'Ovación' assumir que o Uruguai até prefere ver ganhar um argentino (Messi). "Cristiano cai-nos tão mal que até preferimos ver sorrir um argentino e em cada duelo entre Barcelona e Real Madrid - mesmo antes de Suárez chegar à equipa blaugrana -, a maioria dos adeptos uruguaios quer que Messi ganhe. A imagem de Ronaldo a festejar os golos, os seus gestos de 'aqui estou eu', a sua cara de 'sabem que não podem viver sem mim', o grito ao saltar, girar e cair no chão enfurece-nos cada vez que o vemos, até nas partidas da PlayStation. E não conseguimos deixar de ver".



Facto é que, depois de tantas críticas, o jornal uruguaio acaba por dar razão ao capitão da Selecção Nacional. "Cristiano Ronaldo tem razão. É o melhor atleta que o futebol tem na sua história e cada vez que pensamos que a sua carreira já terminou, volta a superar-se, volta a superar-nos. É mentira que o 'verdadeiro Ronaldo' seja brasileiro (...). Por isso o odiamos. Por isso o amamos. Por isso sabemos que é um verdadeiro perigo e não podemos tolerar a ideia de que nos elimine e que o mundo inteiro o veja a mostrar os seus abdominais com as camisolas celestes ao fundo, diante de uma tribuna repleta de uruguaios. Por isso, há que o vencer", termina.

Portuguese e uruguaios têm os olhos postos em Sochi, na Rússia, esta noite (19 horas), onde as duas selecções vão medir forças nos oitavos de final do Mundial'2018. Ora, em jogo de mata-mata, com Ronaldo e Suárez em campo, entre muitas outras estrelas, os ânimos aquecem e os uruguaios parecem ter a sua mira bem apontada ao capitão das quinas.O diário 'Ovación' publica um artigo este sábado no qual chega a falar em 'ódio', embora também não passe ao lado da 'grandeza' de CR7, uma espécie de amor-ódio. "Nunca um futebolista representou tão bem o que uruguaio detesta num ser humano como Cristiano Ronaldo. É arrogante, narcisista, livrou-se de várias sanções por conduta anti-desportiva só por ser quem é, e os uruguaios odeiam tudo o que representa", começa por escrever aquele diário.E prossegue: "Também é um atleta de elite, um talento daqueles que pouco se viu na históra do futebol, um exemplo de superação, esforçando-se ao máximo para cumprir os objetivos que um ser humano anseia ao longo dos anos. E também o odiamos por isso. Odiamo-lo tanto que o admiramos".