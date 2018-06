Maradona abriu o livro em entrevista ao jornal espanhol 'Marca' e fez uma análise do Mundial da Rússia e dos seus principais protagonistas. Entre vários elogios, entre os quais ao selecionador espanhol Hierro e Xavi, o antigo internacional argentino realçou Sergio Ramos, central espanhol do Real Madrid, mas por não o achar "um craque"."Se ele quiser, posso pedir desculpas mas não vou mudar o meu pensamento meramente futebolístico. É um grande jogador, um grande capitão, pode chegar a ser um bom líder, como vemos no Real Madrid, mas, para mim, não é um craque. Não me importa, bem sabem, o que dizem e opino livremente. Portanto, se ele se ofendeu, peço desculpa mas não mudo a minha maneira de pensar", garantiu El Pibe.Mas Sergio Ramos não precisa de ficar desanimado. Na atual seleção espanhola, Maradona só se lembra de... Xavi. "Esse sim, era um craque. Os de agora... custa-me dizer um. Iniesta, sim, é um craque total. Joga de fraque, de traje posto, com sapatos e não tem problemas. A Espanha tem muitos bons jogadores", completou o antigo campeão do Mundo, em 1986.