O capitão da selecção nacional, Cristiano Ronaldo, pediu mais do que uma vez aos adeptos presentes no primeiro treino da equipa das "quinas" na Rússia para fazerem menos barulho, pois estaria com dificuldades em concentra-se na sessão de trabalho.Segundo o Correio da Manhã, o jogador pediu duas vezes que o ruído baixasse, uma delas com gestos bruscos - chegou a pontapear uma bola por cima da bancada onde se encontrava os adeptos. O pedido surtiu efeito e o apoio passou a ser mais contido.Ronaldo, que sofreu um toque no ombro esquerdo durante o treino, distribuiu alguns autógrafos no final da sessão de trabalho para alegria de alguns dos 300 presentes no local.Portugal vai estrear-se no Mundial2018 frente à Espanha, na sexta-feira, em Sochi, no primeiro jogo do Grupo B, seguindo-se desafios com Marrocos, a 20 de junho, em Moscovo, e Irão, de Carlos Queiroz, a 25, em Saransk.