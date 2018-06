Adeptos do FC Porto encheram as ruas da cidade do estado de New Jersey, nos EUA, de elementos referentes ao "dragão". Veja as imagens.

A cidade de Newark, no estado de New Jersey, nos EUA, é uma das que mais emigrantes portugueses recebe. Por isso, não é de estranhar que as ruas se encham de portugueses nas comemorações do 10 de Junho, Dia de Portugal. E, desta vez, nem o fervor clubístico foi esquecido.



Numa página de Facebook relacionada com adeptos do FC Porto, podem ver-se imagens de adeptos "azuis e brancos" com carros, como exemplares de Maserati e BMW, e até um camião com as cores do clube. As imagens foram partilhadas pela página Superportistas.



"Chegam-nos estas imagens das comemorações do dia de Portugal em Newark nos Estados Unidos na comemoração dos Portugueses que vivem no estrangeiro! No dia de Portugal, equiparam os carros a rigor e até um camião todo artilhado made in fc porto saiu orgulhosamente às ruas da cidade!", lê-se numa publicação.