Os talentos de Cristiano Ronaldo, Bernardo Silva, Rui Patrício, Gonçalo Guedes e outros, tornam a selecção nacional uma equipa milionária.





Não é surpresa nenhuma que uma selecção campeã do Campeonato Europeu de Futebol valha milhões de euros. Este é o caso da equipa das quinas - vencedora do Europeu de 2016 e quarta classificada no ranking da FIFA - que vale praticamente 550 milhões de euros. Os cálculos são de três empresários de futebol em declarações ao Jornal de Notícias: Paulo Barbosa, Artur Fernandes e Marcelo Cipriano.



Os 23 convocados para o Mundial de 2018 têm um valor de mercado, no total, de 550 milhões. Em média, cada jogador do seleccionador Fernando Santos tem um passe de 23,73 milhões de euros.



O maior astro (e o mais valioso) da selecção nacional é, naturalmente, Cristiano Ronaldo: o jogador do Real Madrid tem um passe entre os 75 e os 100 milhões de euros. Estes números poderão mudar se for confirmada a saída do craque do clube madrileno e, se este realmente for para o Paris Saint-Germain, irão possivelmente aumentar, já que o clube de França está disposto a pagar 150 milhões pela transferência.







Nesta lista milionária, destacam-se Gonçalo Guedes, Bernardo Silva, Gelson Martins, Bernando Silva e outros. Os valores do passes de cada jogador poderão crescer, consoante a exibição de cada um no Mundial 2018.



"Com o mesmo ou mais valor do que a portuguesa, só as selecções de Inglaterra, a Argentina, a Espanha e o Brasil", afiançou o agente Paulo Barbosa.