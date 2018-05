Craque português comenta pela primeira vez crise no antigo clube.

Cristiano Ronaldo falou pela primeira vez da crise no Sporting, garantindo que estará "sempre ao lado dos jogadores e do treinador do clube".



Numa entrevista à RTP, o craque português diz o que se está a passar no antigo clube é "uma situação aborrecida".



"Eu tenho sempre de ficar do lado dos jogadores e do treinador porque sou da mesma profissão que eles e estou a cem por cento com eles. Sempre com os jogadores e com o treinador", admitiu, não deixando nenhum conselho ao clube ou a quem o integra.



"Neste momento não sou a pessoa mais adequada. Cada um toma as suas decisões e há que respeitá-las mas aquilo que tenho a dizer é que estarei sempre do lado dos jogadores e do treinador", ressalva.