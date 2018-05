O organismo regulador em Inglaterra recusou atribuir ao ex-futebolista internacional inglês uma licença de pugilista profissional.

O ex-futebolista internacional inglês Rio Ferdinand anunciou esta quinta-feira que vai 'pendurar as luvas' ainda antes de ter disputado o primeiro combate, depois de o organismo regulador em Inglaterra ter recusado atribuir-lhe uma licença de pugilista profissional.



"Depois de ter treinado cinco a seis vezes por semana desde que anunciei a intenção de obter uma licença de pugilista profissional e entrar dentro do ringue é com pesar que penduro as luvas", lamentou Ferdinand, na sua conta na rede social Facebook.



Para o antigo defesa do Manchester United, que se sagrou seis vezes campeão inglês de futebol e conquistou uma Liga dos Campeões em representação dos 'red devils', "falar em desilusão nesta altura é um eufemismo".



"Queria mostrar às pessoas que é positivo ter objectivos e lutar para os alcançar. [...] Não ter a possibilidade de demonstrar as minhas qualidades, quando isso foi permitido a outros, é muito difícil de suportar", escreveu Ferdinand, de 39 anos.