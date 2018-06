José Maria Ricciardi respondeu esta sexta-feira a Carlos Vieira negando ter quaisquer informações privilegiadas sobre a situação financeira do clube, chamando mesmo mentiroso ao vice-presidente do Sporting."Se o Sporting entrar na normalidade institucional, terá condições para voltar ao mercado de capitais. Haverá outras alternativas, mas ao contrário das mentiras de Carlos Vieira, não tenho nenhuma informação privilegiada. A única informação que tenho são os relatórios e contas. O Dr. Vieira é de facto um mentiroso compulsivo. Não tenho conhecimento dos números a não ser os que são públicos. Não consigo especular sobre se há dinheiro ou não há dinheiro", referiu à CMTV.O banqueiro disse mesmo que é necessário conhecer a realidade das contas do Sporting, que dependerão sempre de alguma alteração no cenário das rescisões que houve na equipa de futebol: "Primeiro é preciso tomar conhecimento do que se passa na realidade. Como sabemos, há a possibilidade de poder falar-se com os jogadores e conseguir pelo menos com parte uma melhoria da situação actual no que diz respeito às rescisões. Só depois disso se pode avaliar a situação da tesouraria".Sobre a Assembleia Geral de sábado, Ricciardi sublinhou que "os sócios são os donos do clube" e comentou o facto de Bruno de Carvalho ter luz verde para falar no Altice Arena: "Toda a gente tem direito a exprimir as suas convicções e o que entende que é melhor para o clube. Ninguém está acima de ninguém".