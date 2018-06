O Presidente da Mesa de Assembleia Geral do Sporting, Jaime Marta Soares, garantiu que a assembleia geral extraordinária deste sábado "está em perigo", criticando Bruno de Carvalho, que "quer os boletins à maneira dele" e "ameaçou retirar os funcionários" caso tal não se verificasse.

"Neste momento a realização da AG está em perigo por chantagem de Bruno de Carvalho. Ou o boletim é como ele quer ou não há funcionários. Ele está a fazer chantagem", acusou Marta Soares durante entrevista concedida à TVI.

"Isto é dramático. Há uma tremenda chantagem. Isto é uma coisa inacreditável. Nem no tempo da outra senhora isto era assim", disse, em referência ao Estado Novo.No entanto, mais tarde, assegurou que estão reunidas todas as condições para que a assembleia de amanhã decorra "em segurança total", no Altice Arena.

Para esta AG, em que são esperados perto de 20 mil sócios, será discutida e votada a destituição do presidente Bruno de Carvalho. Uma maioria simples poderá pôr fim ao segundo mandato do dirigente leonino.