O presidente do Sporting confirmou que não vai marcar presença na assembleia que vai ditar a destituição ou continuação do Conselho Directivo.

"Não vou à Assembleia", confirmou Bruno de Carvalho, presidente do Sporting, esta sexta-feira, um dia antes da Assembleia Geral destituitiva, citando os regulamentos internos do Sporting. "Os estatutos são claros, quem não é sócio não pode ir à AG e eu não sou sócio, estou suspenso, não podem brincar com os estatutos, faziam-nos especial favor de nos deixarem ir lá para exercermos o contraditório", disse.



"Não vou à Assembleia. Ia no cenário em que propus e em que se parava com estes processos todos, os sportinguistas não merecem o que se está a passar", lamentou o presidente do clube de Alvalade, em entrevista à RTP3.



Bruno de Carvalho diz ainda que os votos que Jaime Marta Soares, presidente da Liga dos Bombeiros e Presidente da Mesa da Assembleia Geral do Sporting, apresentou não foram aprovados pelo notário. "Ele diz que validou os votos em notário e eu digo que isso é impossível. Porque é que ele não deu o nome do notário? Porque não há notário", afirmou o presidente leonino.



"As providências cautelares que colocámos... arrisco-me a dizer que foram todas indeferidas. Vou assumir que o Sporting está sob assalto e lamento que juízes vistam outras causas que não a causa da justiça", acrescentou ainda o dirigente.



"Se calhar é a última vez que falo como presidente", disse ainda o presidente do clube que informou que se perdesse a votação se afastaria de vez do clube, pedindo a Marta Soares e restante comitiva que tomasse a mesma atitude, caso os sócios do Sporting lhes desse a derrota. "Se eu continuar, os sócios estão a dizer que não querem Marta Soares, Torres Pereira e Henrique Monteiro. Se perderem que digam que se afastam"



"Como Marta Soares não acedeu ao meu apelo para fazermos uma Assembleia digna vou dizer isto: se a AG decorrer dentro da normalidade independentemente dessa empresa e eu for destituído eu nunca mais ponho os pés no Sporting. Se for votada a não destituição, se os sportinguistas a bem não fizerem com que Marta Soares e as comissões tirem as consequências politicas e desaparecerem do Sporting, isso e os processos, eu ganho a assembleia e volto a não por os pés no Sporting e proíbo a entrada deles até que os sportinguistas decidam o que fazer com ele", disse Bruno de Carvalho, citado pelo Diário de Notícias.



O presidente dos leões deixou ainda uma garantia: "Se os sócios decidirem que ficamos nós em questão de duas, três semanas recuperamos o que Marta Soares fez perder".