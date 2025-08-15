Ricardinho termina carreira no futsal aos 39 anos

O ala internacional português Ricardinho anunciou esta sexta-feira, aos 39 anos, o final de uma carreira no futsal repleta de títulos e prémios individuais que o deixam na galeria dos melhores de sempre na modalidade.



Ricardinho foi seis vezes o melhor jogador de futsal do mundo

"Hoje venho aqui pôr um ponto final na minha carreira desportiva, enquanto profissional. É a mais difícil decisão de sempre da minha vida como atleta", afirmou Ricardinho, numa conferência de imprensa na Cidade do Futebol, em Oeiras, que contou com a presença do presidente da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), Pedro Proença, e um vídeo enviado pelo selecionador Jorge Braz.

Eleito por um recorde de seis vezes o melhor jogador de futsal do mundo, em 2010 e entre 2014 e 2018, pelo portal especializado Futsal Planet, Ricardinho começou no Miramar FC, notabilizou-se no Benfica e passou pelo Nagoya Oceans (Japão), CSKA Moscovo (Rússia), Inter Movistar (Espanha), ACCS (Paris), Pendekar United (Indonésia), Riga FC (Letónia) e Ecocity Genzano (Itália), o último clube da carreira.

Arrebatou o Mundial2021 e o Europeu2018 ao serviço da seleção portuguesa, que representou 188 vezes, e levantou três Ligas dos Campeões, cinco campeonatos portugueses, quatro Taças de Portugal, cinco Supertaças, seis Ligas espanholas, uma Liga francesa, três Ligas japonesas, uma Liga letã, entre muitos outros títulos.