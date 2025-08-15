Ricardinho termina carreira no futsal aos 39 anos

O ala internacional português Ricardinho anunciou esta sexta-feira, aos 39 anos, o final de uma carreira no futsal repleta de títulos e prémios individuais que o deixam na galeria dos melhores de sempre na modalidade.
Ricardinho foi seis vezes o melhor jogador de futsal do mundo
"Hoje venho aqui pôr um ponto final na minha carreira desportiva, enquanto profissional. É a mais difícil decisão de sempre da minha vida como atleta", afirmou Ricardinho, numa conferência de imprensa na Cidade do Futebol, em Oeiras, que contou com a presença do presidente da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), Pedro Proença, e um vídeo enviado pelo selecionador Jorge Braz.
Eleito por um recorde de seis vezes o melhor jogador de futsal do mundo, em 2010 e entre 2014 e 2018, pelo portal especializado Futsal Planet, Ricardinho começou no Miramar FC, notabilizou-se no Benfica e passou pelo Nagoya Oceans (Japão), CSKA Moscovo (Rússia), Inter Movistar (Espanha), ACCS (Paris), Pendekar United (Indonésia), Riga FC (Letónia) e Ecocity Genzano (Itália), o último clube da carreira.
Arrebatou o Mundial2021 e o Europeu2018 ao serviço da seleção portuguesa, que representou 188 vezes, e levantou três Ligas dos Campeões, cinco campeonatos portugueses, quatro Taças de Portugal, cinco Supertaças, seis Ligas espanholas, uma Liga francesa, três Ligas japonesas, uma Liga letã, entre muitos outros títulos.
"O afundamento deles não começou no Canal; começou quando deixaram as suas casas. Talvez até tenha começado no dia em que se lhes meteu na cabeça a ideia de que tudo seria melhor noutro lugar, quando começaram a querer supermercados e abonos de família".