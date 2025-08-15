Sábado – Pense por si

Volta: Líder dos pontos Iúri Leitão abandona 86.ª edição durante oitava etapa

15 de agosto de 2025 às 16:38
O vianense de 27 anos liderava a classificação da regularidade, com 70 pontos

O campeão olímpico Iúri Leitão, ciclista português da Caja Rural, que liderava a classificação por pontos, abandonou hoje a 86.ª Volta a Portugal durante a oitava etapa.

Ciclista Iúri Leitão abandona a 8.ª etapa da Volta a Portugal
Ciclista Iúri Leitão abandona a 8.ª etapa da Volta a Portugal EPA/MARTIN DIVISEK

A desistência do campeão olímpico de madison foi confirmada em direto pela RTP, no decurso da ligação de 178,2 quilómetros entre Ferreira do Zêzere e Santarém.

O vianense de 27 anos liderava a classificação da regularidade, com 70 pontos, mais nove do que o australiano Brady Gilmore (Israel Premier Tech Academy).

