Ricardinho: 'O meu padrinho prometeu-me 5 contos por golo. Nesse jogo marquei 10'

Portugal sagrou-se campeão do mundo de futsal pela primeira vez este domingo, 3 de outubro. Ricardinho recebeu a taça de campeão do Mundo e foi escolhido como o melhor jogador do torneio. Recorde a entrevista do jogador publicada a 12 de Abril de 2017 na SÁBADO.





Chamam-lhe Mágico por causa dos golos e das fintas impossíveis. Algumas começou a treiná-las ainda em miúdo, quando jogava em casa com laranjas. Outras, como o cabrito ou a AK-3000, aprende-as com freestylers ou a ver jogos de outras modalidades, do hóquei em patins ao basquetebol.



Em criança, perdeu a casa num incêndio e teve de ultrapassar a desilusão de não ser aceite no futebol do FC Porto - tinha talento, mas era pequeno. Ricardo Braga, hoje com 31 anos, virou-se para o futsal, onde já foi três vezes eleito o melhor do mundo. Actualmente no Inter Movistar, tem como objectivos ganhar o campeonato espanhol e a Liga dos Campeões - a final four (na qual participa o Sporting) decorre de 28 a 30 de Abril.