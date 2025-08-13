Sábado – Pense por si

Paris Saint-Germain conquista Supertaça Europeia pela primeira vez

Lusa 13 de agosto de 2025 às 22:19
O Paris Saint-Germain, que conquistou a primeira Liga dos Campeões em 2024/25, deu o primeiro troféu à França.

O Paris Saint-Germain, campeão europeu em título, conquistou esta quarta-feira pela primeira vez a Supertaça Europeia de futebol, ao vencer o Tottenham, detentor da Liga Europa, por 4-3, nos penáltis, após 2-2 nos 90 minutos, em Udine, Itália.

Jogadores do PSG celebram vitória na Supertaça Europeia AP Photo/Darko Bandic

A formação francesa esteve a perder por 2-0, face aos tentos do neerlandês Micky van de Ven, aos 39 minutos, e o argentino Cristian Romero, aos 48, mas conseguiu restabelecer a igualdade na parte final, pelo sul-coreano Kang-In Lee, aos 85, e o português Gonçalo Ramos, que entrou aos 77 e faturou aos 90+4.

Na equipa parisiense, Nuno Mendes, que marcou o penálti decisivo, e Vitinha, que atirou ao lado o primeiro, atuaram os 90 minutos, enquanto, nos ‘spurs’, Palhinha fez parte do ‘onze’ do estreante Thomas Frank, saindo aos 72 minutos.

O Paris Saint-Germain, que conquistou a primeira Liga dos Campeões em 2024/25, deu o primeiro troféu à França e somou o sétimo triunfo seguido do campeão da Europa face ao vencedor da Liga Europa, que não triunfa desde 2018.

O encontro foi arbitrado pelo português João Pinheiro, que foi auxiliado pelo compatriota Bruno Jesus e Luciano Maia, num equipa que contou ainda com Tiago Martins no VAR.

Tópicos Futebol Desporto Paris Saint-Germain Liga Europa da UEFA Thomas Frank Micky van de Ven João Pinheiro Nuno Mendes Tiago Martins Udine Tottenham Itália França
