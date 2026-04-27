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João Nuno deixa comando técnico do Estrela da Amadora: Cristiano Bacci é o sucessor

Record 27 de abril de 2026 às 17:47
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Treinador italiano ex-Tondela já vai orientar o treino desta terça-feira

João Nuno já não é treinador do E. Amadora, sabe Record, e o sucessor já está escolhido: Cristiano Bacci.

Cristiano Bacci admite gestão frente ao Rio Ave
Cristiano Bacci admite gestão frente ao Rio Ave Lusa/EPA

O jovem técnico português, contratado a meio desta época ao Belenenses, deixa a Reboleira após a derrota com o FC Porto (1-2) e o italiano, que deixou recentemente o Tondela, assume o comando dos tricolores para as últimas 3 jornadas do campeonato.

Cristiano Bacci já vai orientar o treino desta terça-feira e preparar a visita ao Moreirense. O transalpino de 50 anos deixou o Tondela a 22 de março, na sequência de . Comandou os beirões em 15 jornadas, com 3 vitórias, 5 empates e 7 derrotas. Chega ao Estrela com a missão de selar a permanência e a equipa em 15.º lugar, com mais 2 pontos do que o 16.º (playoff), o Casa Pia, que tem menos um jogo - visita esta o Gil Vicente. 

João Nuno foi . O técnico de 40 anos estreou-se a 10 de outubro, à 8.ª jornada, e em 24 jogos da Liga registou 3 vitórias, 6 empates e 13 derrotas. 

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