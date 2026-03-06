Cozinheira processa Neymar por trabalhar 16 horas por dia na mansão do jogador

A mulher, que teria de cozinhar para 150 pessoas, alega ter sofrido lesões físicas.

Uma cozinheira que trabalhou na mansão de Neymar, no Rio de janeiro, entre julho do ano passado e fevereiro deste ano avançou com um processo contra o jogador e a empresa que a contratou, alegando que sofreu lesões físicas por trabalhar 16 horas por dia e cozinhar para mais de 150 pessoas diariamente.



Neymar está a ser processado por uma cozinheira AP

Segundo a imprensa brasileira, o horário da cozinheira era das 7h00 às 17h00, mas a mulher acabava por trabalhar além do acordado, muitas vezes até às 23 ou meia-noite. Tratava do pequeno-almoço e do jantar do internacional brasileiro do Santos, que muitas vezes incluía os seus amigos.

A mulher alega também que ficou com problemas na coluna e numa anca por tido de transportar peças de carne e utensílios pesados na mansão do craque canarinho, pelo que exige que Neymar lhe pague as despesas médicas e uma pensão.

“Além da carga excessiva de trabalho, a 'reclamante' sempre executou atividades que exigiam esforço físico intenso desde o início do contrato, carregando constantemente peças de carne com um peso médio de 10 quilos, realizando o controlo dos frigoríficos, bem como carregando e descarregando compras do supermercado, com grande quantidade de sacos pesados, permanecendo longos períodos de pé durante toda a jornada de trabalho”, alegam os advogados da cozinheira.

A cozinheira teria um salário base de cerca de 654 euros por mês, mas em média, devido às horas extra, receberia cerca de 1.200 euros. Os advogados alegam que foi contratada para trabalhar apenas durante a semana, mas que teria desempenhado funções aos fins de semana, principalmente aos domingos.

A mulher quer que Neymar e a empresa que a contratou lhe paguem as despesas médicas, horas extra que terão ficado por saldar, além de várias indemnizações, incluindo por danos morais. Ao todo, pretende receber cerca de 43 mil euros.

