Rea confirma no Estoril o sexto título de campeão mundial de Superbike

O piloto Jonathan Rea chegou hoje a um inédito sexto título mundial de Superbike, em Portugal, ao terminar na quarta posição a primeira corrida do fim de semana no circuito do Estoril, última prova do campeonato.

O norte-irlandês, que partia para este fim de semana com 59 pontos de vantagem sobre o inglês Scott Redding, precisava apenas de três pontos para confirmar o título histórico e acabou por ter a missão facilitada na primeira de duas provas no Estoril.

Apesar de ter arrancado apenas da 15.ª posição da grelha de partida, depois de ter caído na sessão de qualificação da manhã, viu Redding fazer ainda pior, ao registar também uma queda que o forçou a sair da última posição do pelotão, na partida para as 21 voltas ao circuito português.

A prova foi ganha com brilhantismo pelo turco Toprak Razgatlioglu (34.13,229 minutos), em Yamaha, depois de ter alcançado a primeira 'pole' nesta categoria e nunca ter abandonado a liderança da prova.

Rea rapidamente se colocou nos lugares da frente e chegou mesmo a rodar na segunda posição, antes de os pneus o obrigarem a abrandar e perder os lugares de pódio para o britânico Chaz Davies (mais 3,039 segundos do que o vencedor) e para o americano Garrett Gerloff (mais 4,220), segundo e terceiro classificados, respetivamente.

Já Redding, que precisava de um fim de semana perfeito no Estoril para 'roubar' o título a Rea, acabou por desistir ao fim das primeiras voltas, com um problema no motor da Ducati, depois de já esta manhã também ter caído na sessão de qualificação, o que o levou a sair da última posição da grelha de partida.

Com este desfecho na primeira das duas corridas na última prova do Mundial de Superbike, Jonathan Rea soma agora 353 pontos na liderança do Mundial, em segundo segue Redding, com 281, e Chaz Davies é terceiro, com 242.

O circuito do Estoril recebe pela terceira vez o Mundial de Superbike, depois de 1988 e 1993, naquela que é a última prova do campeonato e que decorre à porta fechada, sem público nas bancadas, devido à pandemia de covid-19.