Rafael Nadal testa positivo à Covid-19

Rafael Nadal anunciou ter testado positivo à Covid-19 à chegada a Espanha, proveniente de Abu Dhabi, onde esteve a disputar um torneio de ténis. Através das redes sociais, o tenista espanhol admitiu estar a passar por "momentos desagradáveis", encontrando-se confinado em casa e a analisar também o futuro no que respeita às competições que irá disputar.





"Tanto no Kuwait como em Abu Dhabi fizemos testes a cada dois dias e todos deram negativo. O último tinha sido feito na sexta-feira, tendo recebido os resultados no sábado. Estou a passar por momentos desagradáveis mas confio que vou melhorar aos poucos. Agora estou confinado em casa e já informei as pessoas com quem estive relativamente ao resultado do teste. Vou ter que ter total flexibilidade no meu calendário e irei analisar as minhas opções dependendo da minha evolução. Manter-vos-ei informados sobre qualquer decisão relativamente aos meus próximos torneios", disse Nadal.