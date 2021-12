Rafa Nadal tem covid-19. Esteve com D. Juan Carlos de Espanha

Rafael Nadal acusou positivo à covid ao aterrar em Espanha, depois de ter jogado no torneio de Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos, e de ter estado com o rei emérito D. Juan Carlos. Fã do tenista espanhol, de 35 anos, o monarca – que está naquele país desde que saiu de Espanha, há um ano e meio – fez questão de assistir ao jogo de Nadal com o britânico Andy Murray. No final, o pai do Rei Felipe foi à sala dos jogadores, apoiando-se numa bengala, cumprimentar o tenista – que regressou aos courts depois de uma paragem de seis meses provocada por uma lesão no pé.